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Ağrı'da Tırda Çalınan 30 Kilogram Beyaz Altın İçin 5 Zanlı Tutuklandı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırdan çalındığı iddia edilen 30 kilogram beyaz altınla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 5 zanlı tutuklandı. Olaya ilişkin bir şüphelinin ise hala arandığı belirtildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırdan 30 kilogram beyaz altın çaldıkları ileri sürülen 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürbulak Tır Parkı içerisinde park halindeki bir tırın dorsesinden 30 kilogram palladıum (beyaz altın) çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, "nitelikli hırsızlık" soruşturması kapsamında, fiziki takip yapıp bölgedeki kamera görüntülerini inceledi. Çalışmanın ardından ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan 5 zanlı tutuklandı.

Olaya ilişkin 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğubeyazıt Gürbulak Ağrı Güvenlik Hırsızlık Adliye Güncel Haberler

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