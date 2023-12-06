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Ağrı'da Tırda Çalınan 30 Kilogram Beyaz Altın İçin 5 Zanlı Tutuklandı

6 Aralık 2023 12:47 Son Güncelleme: 12:49 Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırdan çalındığı iddia edilen 30 kilogram beyaz altınla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 5 zanlı tutuklandı. Olaya ilişkin bir şüphelinin ise hala arandığı belirtildi.