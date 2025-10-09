Haberler

Ağrı'da Sahte Dolar ve Sikke Ele Geçirildi
Ağrı'da yapılan operasyonda evinde sahte 11 bin 800 ABD doları ve 40 tarihi sikke bulunan zanlı tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da evinde sahte 11 bin 800 ABD doları ve 40 sikke ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Kent merkezindeki evde yapılan aramada sahte 11 bin 800 ABD doları, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 40 sikke, 5 fişek ve 2 muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A. emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
