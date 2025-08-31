Ağrı'da Deneme Amacıyla Ekiilen Çörek Otunun Başarılı Hasadı Gerçekleşti

Ağrı'da, Organik Tarım Bölümü mezunu Mehmet Rıza Aksoy'un deneme amaçlı 10 dönümlük arazide ektiği çörek otunun hasadı yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü koordinatörlüğünde, Organik Tarım Programı mezunu Mehmet Rıza Aksoy, il merkezine bağlı Otlubayır köyünde 10 dönümlük arazide sulu tarım yöntemiyle çörek otu ekti.

Aksoy'un haziran ayı başında deneme amaçlı ektiği çörek otunun hasadı ağustos ayının son haftasında tamamlandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AA muhabirine, deneme amaçlı yapılan uygulamanın başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Yüksek rakımlı Ağrı'da çörek otu üretiminin önemli olduğuna dikkati çeken Gülçin, şöyle konuştu:

"Ağustos ayının sonuna doğru yaptığımız hasatta beklediğimizin çok üstünde verim elde ettik. Dekar başına 100 kilogram çörek otu elde ettik. Bu çok önemli bir rekoltedir. Bu güzel başarıyı yakaladıktan sonra önümüzdeki sene aynı bölgede 60 dekarlık alanda çörek otu ekmeyi düşünüyoruz. Çalışmamızın ikinci kısmında ise Ağrı gibi rakımı yüksek ve iklim şartları farklı olan önemli bir merkezde acaba çörek otumuzun kimyasal kompozisyonu nedir, bu kompozisyon değişikliği bizim istediğimiz manada lehimize midir yoksa Anadolu'da yetişen çörek otundan farklı mıdır? İkinci planda bunları çalışacağız."

"Çörek otunun tıbbi ve ticari değeri oldukça yüksek"

Gülçin, elde edilen çörek otunun tıbbi ve ticari değerinin oldukça yüksek olduğunu ve Ağrı'da tarım alanında bir çeşitlilik getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Bitkinin yetiştiği bölge, bölgedeki nem oranı, irtifanın bitkinin içeriğine tamamen etki ettiğini vurgulayan Gülçin, "Deniz seviyesine yakın ya da Orta Anadolu'da yetişen çörek otuyla bunların fitokimyasal içerikleri kıyaslandığında, eğer fitokimyasal içeriği bir zenginlik gösterirse bu bizim yetiştirdiğimiz çörek otunun çok daha kıymetli ve önemli olduğunu göstermektedir." diye konuştu.