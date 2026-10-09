Ağrı'da asfalt plenti, doğal gaz tesisi ve 40 araçlık filo hizmete alındı

Ağrı'da asfalt plenti, organize sanayi bölgesinin (OSB) doğal gaz iletim tesisleri ile İl Özel İdaresinin araç filosu törenle hizmete alındı.

OSB'de düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Önder Bozkurt, törende yaptığı konuşmada, hizmete alınan asfalt plenti tesisinin yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kırsal kalkınmaya da önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Asfaltın ham maddesi agreganın değerli olduğunu ifade eden Bozkurt, "Bunu tesise yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir alanda bulduk, testlerini yaptık, inşallah Ağrı'mıza uzun yıllar ham madde anlamında girdi sağlayacaktır." dedi.

Bozkurt, İl Özel İdaresine ait 40 aracın filoya dahil edildiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"OSB'de sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu enerjinin temin edilmesi çok kıymetlidir. Doğal gaz iletim tesisi ve buradaki iç yapı tesisleri de kuruldu. Bundan sonra Ağrı'da üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlamak isteyenler inşallah enerji girdilerini önemli noktada buradan sağlayacaklar. İş makinelerinde de sadece loder, kepçe ve greyder bulunmuyor bunların içinde hizmet araçları da var. Bu araçlar vatandaşlarımızın zor gününde yanında olacak."

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de asfalt tesisinin saatte 260 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edildi, protokol üyelerince kurdele kesildi. Daha sonra butonlara basılarak üretimi başlatılan asfalt kamyonlara yüklendi.

Programa, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA