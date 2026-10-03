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Ağıraloğlu, MHK soruşturmasında tutuklanan 5 ismi memleketin hali olarak yorumladı

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Ağıraloğlu, MHK soruşturmasında tutuklanan 5 ismi memleketin hali olarak yorumladı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıraloğlu, MHK soruşturmasında beş ismin tutuklanmasının memleketin halini gösterdiğini belirtti. Hakem atamalarında liyakatin kenara bırakıldığı iddialarına değinen Ağıraloğlu, Türkiye'nin derdi kader değil, yönetimdir dedi.

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıraloğlu, Merkez Hakem Kurulu soruşturmasına ilişkin, "Liyakatin yerini sadakatin, hakkın yerini hatırın, kuralın yerini keyfiliğin aldığı bir düzen, eninde sonunda her kurumu bozar" dedi. Ağıraloğlu, " Türkiye'nin derdi kader değildir. Türkiye'nin derdi yönetimdir" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıraloğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hakem atamalarında liyakatin bir kenara bırakıldığı ve kişilerin fişlenerek tasnif edildiği iddialarına değinen Ağıraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında beş ismin tutuklanması, sadece futbolumuzun değil, memleketimizin halini gösteren bir fotoğraftır.

Hakem atamalarında liyakatin bir kenara bırakıldığı; insanların kişisel notlarla, fişlemelerle, keyfi listelerle tasnif edildiği, bazılarının önünün kesilip bazılarının önünün açıldığı iddiaları var.

Biz bu düzeni tanıyoruz. Adamına göre hakem... Adamına göre kadro... Adamına göre makam... Adamına göre adalet...

Memleketin hangi kapısını çalsanız karşınıza çıkan hastalık, şimdi futbol sahasına kadar inmiştir.

Liyakatin yerini sadakatin, hakkın yerini hatırın, kuralın yerini keyfiliğin aldığı bir düzen, eninde sonunda her kurumu bozar.

Devlet, kendisine yakın olanı kayırıp uzak olanı elediği gün vatandaşın adalet duygusunu yaralar. Adalet terazisi herkesi eşit tartmadığı zaman ne sahada güven kalır ne sokakta.

Türkiye'nin derdi kader değildir.  Türkiye'nin derdi yönetimdir.

Liyakatin esas olduğu, kayırmacılığın ayıp sayıldığı; hakkı olanın kimseyi aramak, kimseye minnet etmek zorunda kalmadığı bir düzen kurmak zorundayız.

Futbol da böyle düzelir, devlet de böyle güçlenir, milletin adalete güveni de böyle yeniden tesis edilir.

Daha iyisi mümkündür."

Kaynak: ANKA
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