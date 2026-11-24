(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bunca yetkiye rağmen memleketin sorunları çözülemiyorsa bu sistem kime, neye hizmet ediyor? Devlet bir kişinin her şeyi bilmesine, her kararı vermesine, her sorunu tek başına çözmesine dayanarak yönetilemez" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2018 yılında milletimize ne söylendi? Yetki tek elde toplanacak, kararlar hızlanacak, sorunlar çözülecek, devlet daha etkin yönetilecekti. Aradan geçen yıllarda gördük ki yetkiler arttıkça denetim zayıfladı, kurumlar etkisizleşti, hesap verebilirlik ortadan kalktı. Faizi düşürecektiniz, milletimizi yüksek faizle karşı karşıya bıraktınız. Enflasyonu bitirecektiniz, vatandaşımızın alım gücünü erittiniz. Ekonomiyi güçlendirecektiniz, üreticimizi, esnafımızı, sanayicimizi ayakta kalma mücadelesine mahkum ettiniz.

Şimdi soruyorum: Bunca yetkiye rağmen memleketin sorunları çözülemiyorsa bu sistem kime, neye hizmet ediyor? Devlet bir kişinin her şeyi bilmesine, her kararı vermesine, her sorunu tek başına çözmesine dayanarak yönetilemez. Devlet kurumlarıyla, kurallarıyla, denetimiyle ve hesap verebilirliğiyle güçlüdür. Anahtar Parti olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden çıkacağız. Yarı başkanlık sistemine geçecek, Meclis'in denetim yetkisini güçlendirecek, devlet kurumlarını yeniden işler hale getireceğiz. Biz kişilerin iradesine göre işleyen değil, kurumlarıyla ayakta duran bir devlet düzeni kuracağız. Milletimizin verdiği yetkinin de devletimizin harcadığı her kuruşun da hesabının sorulabildiği bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA