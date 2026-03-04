Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: "Eğer Gerçekten Yüksek Gelirliysek, Emeklinin Bayramı Neden Buruk?"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, iktidarın ekonomiye ilişkin açıklamalarını eleştirerek, "Rakamlarla övünüp, emekliyi sabra davet etmek siyaset değildir. Eğer gerçekten yüksek gelirliysek, emeklinin bayramı neden buruk?" diye sordu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidar mensuplarının ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerini eleştirdi. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Maliye Bakanı çıkıp 'yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıktık' diyor. Aynı gün, bayram ikramiyesine zam sorulunca 'zorluklarımız ortada' deniyor. Milletin cebine gelince zorluk, kürsüye çıkınca refah… Rakamlarla övünüp, emekliyi sabra davet etmek siyaset değildir. Eğer gerçekten yüksek gelirliysek, emeklinin bayramı neden buruk? Eğer gerçekten zorluk varsa, bu masalı kim yazıyor? Biz milletin aklıyla alay edilmesine razı değiliz. Utanma duygusuna dört elle sarılalım, utanması gerekenler utanmıyorsa, herkes adına biz utanalım."

Kaynak: ANKA