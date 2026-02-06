Yavuz Ağıralioğlu:  Emniyet Teşkilatında Adil Ücret ve Kurum İçi Meseleler Sağlıklı Biçimde Ele Alınmazsa Zafiyet Oluşur

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, emniyet teşkilatında adil ücret ve kurum içi sorunların çözülmemesinin kamu düzeninde zafiyet oluşturacağını belirtti.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatı hakkında ortaya konan veriler şunu söylüyor: Adil ücret ve kurum içi meseleler resmi, sağlıklı biçimde ele alınmazsa bu durum kamu düzeni açısından zafiyet üretir. Güvende bir millet için mutlu ve güçlü bir teşkilat olmazsa olmazdır." ifadesini kullandı.