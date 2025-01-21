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Afyonkarahisar'da Yılın Kareleri Oylaması Tamamlandı

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Afyonkarahisar'da esnaf, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek tercihlerini yaptı. Oylama sonucunda 'Özgür Suriye' kategorisinde Emin Sansar'ın 'Halk, bayrak, özgürlük' fotoğrafı en çok oy aldı.

Afyonkarahisar'da esnaf, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Lokumcu ve tatlıcı esnafı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarını seçen esnaf, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "Kartallar" karelerini seçti.

Oylamaya katılanlardan Ahmet Önder, her yıl düzenlenen AA'nın yılın kareleri oylamasını yakından takip ettiklerini, başarılı çalışmalara imza atıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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