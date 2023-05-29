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Afyonkarahisar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün önünde seyreden otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün önünde seyreden otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Mahmut köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden Mahmut köyüne doğru giden S.E., idaresindeki 32 EF 028 plakalı otobüs şiddetli yağmurdan dolayı sürücünün kontrolünden çıkan çıktı. Kayan araç duramayarak önünde seyreden n A.B., yönetimindeki 03 ADK 480 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada A.B. ve R.E., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Şuhut Güncel Haberler

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