Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin 940 Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da 15 bin 940 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dumlupınar Mahallesi'nde N.A'ya ait işletmede kaçak doldurulmuş makaron sattığı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine, iş yerinde ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 15 bin 940 içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin boş makaron ve 26 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi.