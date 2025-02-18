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Afyonkarahisar'da Kaçak Avlanan İki Kişiye 36 Bin Lira Ceza

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Çay ilçesinde Eber Gölü çevresinde kaçak avlandığı tespit edilen iki kişiye toplamda 36 bin 828 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ruhsatsız bir tüfeğe de el koydu.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişiye toplam 36 bin 828 lira ceza verildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şubesi ekipleri, Eber Gölü çevresinde E.O. ile M.Ö.Ç'nin kaçak av yaptıklarını belirledi.

Ekipler, E.O. ile M.Ö.Ç'ye 36 bin 828 lira ceza kesti, ruhsatsız bir tüfeğe de el koydu.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel
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