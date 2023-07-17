Afyonkarahisar'da Haşhaş Hasadı Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde haşhaş hasadı devam ediyor. İki ilçede bu sezon bin 400 ton rekolte bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde geçtiğimiz günlerde başlayan haşhaş hasadı devam ederken, iki ilçede bu sezon bin 400 ton rekolte bekleniyor.

Afyonkarahisar'ın önemli tarım ürünlerinin başında gelen haşhaşta hasat dönemi devam ediyor.

Sandıklı ve Kızılören ilçe merkeziyle köylerinde kasım ayında ekimine başlanan haşhaşlar temmuz ayı başlarında hasat edilmeye başladı. Hasadın ağustos ayı başlarında tamamlanması beklenirken, iki ilçede de 3 bine yakın üretici 20 bin dekar alanda ekim gerçekleştirdi. Bölgede yaklaşık bin 400 ton rekolte bekleniyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, "Çiftçilerimiz yoğun yağışlardan dolayı haşhaşların zarar görerek rekoltesinin düşüklüğünden şikayetçi. Ayrıca geçen yıl kapsül alım fiyatına 50 kuruş artış oldu. Ama ülkemizde ki enflasyona göre yeterli olmadı. Kapsül ve haşhaş alım fiyatlarının yükselmesini istiyoruz. ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi) olmadığı için ata tarlalarına ekim yapamayan çiftçilerimiz var. Bu ata tarlalarına muhtar beyanı ile ekim yapılırsa haşhaş ekimi çoğalacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR