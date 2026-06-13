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Afyonkarahisar'da etkili olan dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

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Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, merkeze bağlı beldeler ve köylerde tarım arazilerine zarar verdi. Yollarda 30 santimetreye ulaşan dolu birikintileri trafiği olumsuz etkilerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak ve dolu yüzünden bazı tarım arazileri zarar gördü.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından merkeze bağlı Çıkrık ve Beyyazı beldesi ile Sinanpaşa'nın Taşoluk, Ahmetpaşa beldeleri ve İhsaniye ilçesinin Kayıhan beldesi ile bazı köylerinde dolu yağışı etkili oldu.

Dolu nedeniyle beyaza bürünen yollarda su birikintileri oluştu.

Taşoluk beldesindeki cadde ve yollarda oluşan yaklaşık 30 santimetre kalınlığındaki dolu nedeniyle trafikte araçlar ilerlemekte zorlandı. Belediye ait iş makineleri ve ekipler, belde merkezinde temizleme çalışması yaptı.

Bölgelerdeki ekili arpa, buğday ve ayçiçeği arazilerinin de dolu ve sağanaktan zarar gördüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgelerdeki ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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