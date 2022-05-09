AFYONKARAHİSAR - Yangında 20 iş yeri kullanılamaz hale geldi - Vali Çiçek'in açıklamaları

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan yangında 20 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezinde ilk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satılan iş yerinde de patlamalar meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Vali Gökmen Çiçek, Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, yangın bölgesinde inceleme yaptı.

"Kimsenin mağdur olmaması için gereken her şey yapılacak"

Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün sabaha karşı 5.45 saatlerinde başlayan yangında 20 bağımsız yapının zarar gördüğünü söyledi.

Yangının, bu yapıların bir çoğunun tamamen yanmasına yol açtığını kaydeden Çiçek, "Bunların 8 tanesi tescilli yapıydı. İlk belirlemelere göre kasap dükkanının elektrik bölmesinden çıkan yangın yapıların tamamının ahşap olması, içlerinin ahşap olması dolayısıyla çok kısa sürede diğerlerine yayıldı. Sevincimiz can kaybı olmaması." diye konuştu.

Yangının, Bolvadin'de ikinci yangın korkusu olduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Biraz da yapıların çok eski ve ahşap olması elektrik tesisatlarında muhtemelen arızadan dolayı kaynaklandığını düşünüyoruz. Çok çabuk şekilde enkazlar kaldırılarak özellikle mağdur kalmaması açısından devletimiz gerekli yardımları yapacaktır. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tutanakları tuttu. Yardım talebinde bulundu. Kimsenin mağdur olmaması için gereken her şey yapılacak."

Belediye Başkanı Kayacan da Bolvadin'in tescilli yapıların yoğun bulunduğu bir ilçe olduğunu belirtti.

Yangının çıktığı adada tescilli yapıları barındıran, tamamen ahşap dokunun bulunduğu bir mekanın olduğunu anlatan Kayacan, "Rabb'im esnafa kolaylık versin. Biz onların yanındayız, devletimiz yanında. Allah devlete zeval vermesin. Halkımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.