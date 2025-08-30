Afyonkarahisar'da bin motosiklet gönüllüsü 'Süvarinin izinden' etkinliği için buluştu

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için bir araya gelen motosiklet gönüllülerinin Kocatepe'den sürüşleri başladı.

Kocatepe'de Türk bayrağı açan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü personeli tarafından katılımcılara, Büyük Taarruz hakkında bilgi verildi.

Hazırlıklarını tamamlayan gönüllüler, motosikletlerine binerek Kocatepe'den hareket etti.

Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, AA muhabirine, yaklaşık bin motosikletlinin süvarinin izinden gitmek üzere rotanın başlangıç noktasında olduğunu söyledi.

Buradan hareket edip ilk taarruz cephesinin içerisinden geçeceklerini anlatan Kuru, "Tınaztepe ve Çiğiltepe'ye uğrayacağız. Çiğiltepe'de şehitlik ziyaretlerimizi yaptıktan sonra süvarinin asıl geçiş noktası olan Ahırdağı geçişine başlayacağız. Ahırdağı'ndaki zorlu geçişi bitirdikten sonra Yörükmezarı ve Tokuşlar köylerine inip ilk gün programı tamamlayacağız." diye konuştu.