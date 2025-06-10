Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Araçlarını Faaliyete Sunduk

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Araçlarını Faaliyete Sunduk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, yeni hizmet araçlarının tanıtımını yapmak amacıyla bir tören düzenledi. Araçlar arasında kar bıçaklı damperli kamyonlar, hayvan nakil araçları ve mobil vinç gibi çeşitli araçlar bulunuyor. Gelecek ay içerisinde daha fazla aracın teslim edilmesi bekleniyor. Törene Vali ve milletvekilleri katıldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi envanterine kazandırılan yeni hizmet araçlarının kamu hizmetine sunulması amacıyla araç teslim ve hizmete alım töreni gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi makine parkına eklenen araçlar arasında 3 kar bıçaklı damperli kamyon, 5 hayvan nakil aracı, su ve kanal hizmetleri için çift kabinli dalgıç pompa mobil vinci ve bir panelvan yer alıyor.

Ayrıca, alımı tamamlanan ve teslim aşamasında olan 4 bekoloder, bir içme suyu tankeri ve 3 çöp kamyonu da haziran ayı içerisinde İl Özel İdaresine teslim edilecek.

Törene, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Avrupa'da tarihe geçen transfer! Jobe Bellingham, Borussia Dortmund'da

Avrupa'da tarihe geçen transfer! Bellingham yeni takımına imzayı attı
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor

111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.