Haberler

Yıkımı yapılan 9 katlı binada çökme meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da daha önce sinema ve otel olarak kullanılan 9 katlı binanın bir bölümü, yıkım çalışması sırasında çöktü. Çökme sonucu bitişikteki iş hanı zarar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. İş yeri sahipleri, uyarılarının dikkate alınmadığını belirtti.

AFYONKARAHİSAR'da geçmişte sinema salonu, daha sonra ise otel olarak kullanılan 9 katlı binanın bir bölümü, yıkım çalışması yapılırken çöktü.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gönçer Sokak'ta meydana geldi. Kentte, 1980'li yıllarda sinema salonu sonrasında da otel olarak kullanılan 9 katlı binanın sahipleri tarafından yıkımına karar verildi. 3 gündür yıkım çalışması yürütülen bina çevresi, metal bariyerle çevrildi. Çalışmalar sırasında binadan gelen seslerin fark edilmesi üzerine çevrede panik yaşandı. Bir süre sonra da bina gürültüyle yıkıldı. Binanın yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefon kamerasıyla görüntülendi. Çökmenin ardından bölgede yoğun toz oluştu. Çöken bina bitişiğindeki iş hanına zarar verdi. Yıkım, otelin geçmişte lobi, otopark, salon ve bazı odalarının yer aldığı bölümde meydana geldi. Yıkım çalışmasında yer alan çalışanların, çökme anında binanın diğer bölümünde görev yaptığı belirtildi.

'KİMSE CİDDİYE ALMADI'

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri, hasar gören iş yerlerinde tespit çalışmasına başladı. Çöken binanın hasar verdiği kahvehanenin işletmecisi Hasan Şahin, "3 gündür yetkililere telefon ediyoruz. 'Burası çok sallanıyor', dedik. Kimse ciddiye almadı. Kahvehanemde zarar meydana geldi. 5 kişi buradan ekmek kazanıyoruz" dedi.

'TEDBİR ALINMADI'

İş yeri zarar gören berber Burak Gökçimen, "Hatalı yıkımdan dolayı dükkanımız mahvoldu. Tedbir alınmadı. Binamız boşaltılmadı. 'Bizim size zararımız olmaz' dediler. Bina çöktüğünde deprem olduğunu düşündük. Müşterimiz vardı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı

Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek

Kırmızı alarm! Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını