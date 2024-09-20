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Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde Göçük Meydana Geldi

Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde Göçük Meydana Geldi
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne ait toprak döküm sahasında meydana gelen göçükte bazı iş makineleri toprak altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Çelikler Holding, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Afşin- Elbistan A Termik Santraline ait toprak döküm sahasında göçük meydana geldi.

Özel bir firmanın işlettiği Kışlaköy maden döküm sahasında hafriyatın depolandığı yerde oluşan göçükte bazı iş makineleri toprak altında kaldı.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

Çelikler Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Kışlaköy maden sahasının Aralık 2018'den itibaren şirketleri tarafından işletildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kışlaköy maden sahasında 1990'lı yıllarda oluşturulmuş sabit şevlerde hareketlilik olduğu 19 Eylül 2024 tarihinde Online Şev İzleme Sistemi'mizden tespit edilmiştir. Kontrol ve denetim görevini yapan kamu otoritesi ile birlikte hızlı bir şekilde karar alınarak personeller sahadan çekilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır. 20 Eylül 2024 sabah saatlerinde bölgede sınırlı bir şev hareketi meydana gelmiştir. Meydana gelen olay sonucu, bazı makine ve ekipmanlarda kısmi hasarlar oluşmuştur. Gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının gerekse şirketimiz yetkililerinin olağanüstü gayretleri ile söz konusu maden sahasında meydana gelen olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır."

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Güncel

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