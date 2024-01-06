Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait karelerin yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Güven, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirledi.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait karelerin yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Güven, makamında, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen ve uluslararası medyasında sıkça kullanılan 5 kategoride beğeniye sunulan fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" isimli fotoğrafını seçen Güven, "Çevre-Yaşam"da Huassain Ali'nin "Balondan Hayaller", "Spor" kategorisinde de Özgün Tiran'ın "Er meydanında" başlıklı fotoğraflarını oyladı.
"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" fotoğrafını oylayan Güven, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" isimli fotoğrafını seçti.
Güven, oylamaya sunulan fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.