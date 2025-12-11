Haberler

Afrika'da, Birliğin "kadın hakları önceliklerini" belirleyen "Tunus Bildirgesi" benimsendi

Afrika Forumu, kadın haklarını desteklemek amacıyla Tunus Bildirgesi'ni kabul ederek, 2026-2035 dönemine yönelik stratejik öncelikleri belirledi. Bu öncelikler, kadınların ekonomik güçlenmesi ve barış süreçlerine katılımını artırmayı hedefliyor.

Afrika Forumu, kıta genelinde kadın haklarını destekleme konusunda Afrika Birliğinin önceliklerini belirleyen Tunus Bildirgesi'ni kabul etti.

Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanlığının açıklamasına göre, 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenen 6. Yüksek Düzeyli Afrika Forumu sona erdi.

Forumun kapanışında kadın haklarını desteklemek için Tunus Bildirgesi kabul edildi.

Açıklamaya göre bildirgede, Afrika Birliği ve üye devletlerin 2026–2035 dönemine yönelik stratejik çalışma önceliklerini belirlemeye ilişkin önemli sonuç ve tavsiyeler yer aldı.

Bu öncelikler arasında, kadın haklarının desteklenmesi, kadınların barış ve güvenlik süreçlerine katılımının güçlendirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi alanlarında işbirliğinin artırılması bulunuyor.

Bildirge ayrıca kadınları şiddette karşı koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, dijital zorluklar ve insani felaketlerin, Afrika'nın kadın, barış ve güvenlik gündemindeki ortak çalışma başlıkları arasına alınmasını da içeriyor.

Forum kapanışında konuşan Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanı Esma el-Cabiri, Tunus'un 1956'daki bağımsızlıktan bu yana eşitliği ve kadın haklarının desteklenmesini bir öncelik ve toplumsal bir proje haline getirdiğini söyledi.

Cabiri, ülkesinin kadının barış, güvenlik ve kalkınma alanlarındaki rolünü desteklemeye yönelik bölgesel ve uluslararası tüm çabalara katkı sunduğunu ve bu alanda dost Afrika ülkeleriyle ikili ve çok taraflı çalışmayı sürdürme taahhüdünü ifade etti.

2019'da kurulan Afrika Forumu, kadın gündeminin uygulanmasını güçlendirmeyi, bu alandaki stratejilerin gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan kıtasal bir diyalog ve ortak planlama platformu niteliği taşıyor.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
