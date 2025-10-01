Afganistan Yönetimi, İnternet Kesintilerini Reddetti

Afganistan yönetimi, ülke genelinde internet yasağı getirildiğine dair iddiaları reddederek, internet kesintilerinin eski fiber optik kabloların yıpranmasından ve değiştirilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Afganistan yönetiminden yetkililer, bir Whatsapp grubunda Pakistanlı gazetecilere, eski fiber optik kabloların yıprandığını ve değiştirildiğini belirtti.

Ülke genelinde internet kesintisi yapıldığı iddialarını reddeden yetkililer, "İnternete yasak getirdiğimiz yönünde yayılan söylentiler gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.

Küresel ve yerel medyada dün Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin saatlerdir kesik olduğu belirtilmişti.

Flightradar24 verilerine göre de kesinti nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması veya buraya varması planlanan en az sekiz uçuş iptal edilmişti.

Yerel basında, yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyordu.