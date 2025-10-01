Haberler

Afganistan Yönetimi, İnternet Kesintilerini Reddetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan yönetimi, ülke genelinde internet yasağı iddialarını yalanlayarak, kesintilerin eski fiber optik kabloların yıpranmasından kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, internete yasak getirilmesi gibi bir durumun olmadığını belirtti.

Afganistan yönetimi, ülke genelinde internet yasağı getirildiğine dair iddiaları reddederek, internet kesintilerinin eski fiber optik kabloların yıpranmasından ve değiştirilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Afganistan yönetiminden yetkililer, bir Whatsapp grubunda Pakistanlı gazetecilere, eski fiber optik kabloların yıprandığını ve değiştirildiğini belirtti.

Ülke genelinde internet kesintisi yapıldığı iddialarını reddeden yetkililer, "İnternete yasak getirdiğimiz yönünde yayılan söylentiler gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.

Küresel ve yerel medyada dün Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin saatlerdir kesik olduğu belirtilmişti.

Flightradar24 verilerine göre de kesinti nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması veya buraya varması planlanan en az sekiz uçuş iptal edilmişti.

Yerel basında, yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyordu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.