Afganistan Yönetimi, ABD'nin Rezervleri Dondurma Kararını Eleştirdi

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Afganistan geçici hükümeti, ABD'nin uluslararası rezervleri dondurma kararını 'yasa dışı' olarak nitelendirerek, bu durumun ülkenin ekonomik gelişimini olumsuz etkilediğini açıkladı. Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, İslam ülkeleri arasında ticaret merkezi olma potansiyelinin olduğuna vurgu yaptı.

Afganistan yönetimi, ABD'nin ülkenin uluslararası rezervlerini dondurma kararını "yasa dışı" olarak nitelendirerek bu uygulamanın, Afganistan'ın ekonomik gelişimini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini bildirdi.

Tolo News'ün haberine göre, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Muttaki, ABD'nin kararının Afganistan'ın ekonomik gelişimini ciddi şekilde sekteye uğrattığını belirterek ülkenin İslam ülkeleri arasında ticaret ve transit merkezi olma potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Afganistan'ın dış rezervlerini dondurmasını, "yasa dışı bir karar" şeklinde nitelendiren Muttaki, ülke varlıklarının derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep etti.

Ayrıca Muttaki, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerine de Afganistan'a yönelik yaptırımların kaldırılması için çalışması çağrısında bulundu.

ABD, Afganistan geçici hükümetine yönelik yaptırımlar çerçevesinde Afgan merkez bankasının 7 milyar dolar değerindeki döviz rezervlerini dondurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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