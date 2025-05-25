Afganistan, Rusya ile Ticarette Afgani ve Ruble Kullanmayı Planlıyor

Afganistan, Rusya ile Ticarette Afgani ve Ruble Kullanmayı Planlıyor
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Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya ile ticari ilişkilerde afgani ve ruble kullanımını değerlendirmeye aldı. Yerel para birimlerinin kullanımıyla ilgili görüşmeler devam etmekte ve nihai karar, Afganistan halkının çıkarları doğrultusunda belirlenecek.

KABİL, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Ahunzade Abdusselam Cevad, Rusya ile ticari işlemlerde ulusal para birimleri olan afgani ve ruble kullanmayı planladıklarını açıkladı.

Afganistan Radyo ve Televizyonu'nun pazar günkü haberine göre sözcü, "Kazan Forumu'nda ticarette yerel para birimlerinin kullanılması ciddi şekilde görüşülmüştü. Bu konudaki görüşmeler devam ediyor ve nihai karar, Afganistan halkının çıkarları titizlikle değerlendirildikten sonra verilecektir" dedi.

Ekonomi uzmanı Abdunnasır Reştiya da televizyona yaptığı değerlendirmede söz konusu adımın Afganistan'ın ulusal para biriminin istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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