Afganistan Yurt Dışından Dönen 4.000 Aile İçin Kandahar'da Yeni Yerleşim Bölgesi İnşa Edecek

KABİL, 28 Aralık (Xinhua) -- Afgan yetkililer, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde yurt dışından geri dönen 4.000 aileyi barındıracak yeni bir yerleşim bölgesi inşa etmeyi planlıyor.

Yerel medya kuruluşu Tolo News'in cumartesi günkü haberine göre yerleşim alanı, Kandahar'ın Zhari ilçesinde yaklaşık 12.000 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak. Proje, konutların yanı sıra okullar, sağlık merkezleri ve su şebekeleri gibi temel kamu altyapılarını da içerecek.

Haberde, Kandahar'ın Daman ve Zhari ilçelerinde geri dönen aileler için arazi tahsis etme sürecinin halihazırda sürdüğü, yaklaşık 5.000 ailenin bu süreçten yararlandığı belirtildi. Ayrıca, ülke genelinde geri dönen ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı ilçelerde ek konut projelerinin planlandığı aktarıldı.

Afganistan'da son aylarda göçmenlerin geri dönüşünde kayda değer bir artış yaşanırken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 2,8 milyon Afgan komşu ülkelerden geri döndü.