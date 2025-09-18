Afganistan Demir Eritme Sektörü Kendi Kendine Yeterlilik Sağladı

KABİL, 18 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir demir eritme tesisi, 17 Eylül 2025.

Afganistan demir eritme sendikası başkanı salı günü yaptığı açıklamada, ülkede toplam 45 büyük demir eritme tesisinin faaliyet gösterdiğini ve sektöre 500 milyon ABD dolarından fazla yatırım yapılması sayesinde tam anlamıyla kendi kendine yeterlilik sağlandığını duyurdu.(Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)