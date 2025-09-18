Haberler

Afganistan Demir Eritme Sektörü Kendi Kendine Yeterlilik Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'ın Kabil şehrinde, demir eritme sendikası başkanı, ülkedeki 45 büyük demir eritme tesisinin faaliyet gösterdiğini ve sektöre yapılan 500 milyon ABD doları yatırım sayesinde kendi kendine yeterlilik sağlandığını açıkladı.

KABİL, 18 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir demir eritme tesisi, 17 Eylül 2025.

Afganistan demir eritme sendikası başkanı salı günü yaptığı açıklamada, ülkede toplam 45 büyük demir eritme tesisinin faaliyet gösterdiğini ve sektöre 500 milyon ABD dolarından fazla yatırım yapılması sayesinde tam anlamıyla kendi kendine yeterlilik sağlandığını duyurdu.(Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Ünlü şarkıcının arabasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso'dan radikal imaj değişimi

Ünlü Şarkıcıdan büyük değişim! Bu halini unutun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.