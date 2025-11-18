Haberler

Afganistan'da İhtiyaç Sahibi Ailelere Nakdi Yardım

Güncelleme:
Nangarhar eyaletinde son sekiz ayda 11.000'den fazla ihtiyaç sahibi aileye 74 milyon afgani değerinde nakdi yardım dağıtıldı. Afganistan Kızılay Derneği, afetlerden etkilenen ailelere ayrıca gıda yardımı ve yüzlerce çadır sağladı.

KABİL, 18 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar eyaletinde son sekiz ayda 11.000'den fazla ihtiyaç sahibi aileye nakdi yardım yapıldı.

Yerel Tolo News haber kanalının salı günkü haberine göre Afganistan Kızılay Derneği'nin sağladığı 74 milyon afgani (yaklaşık 1,05 milyon ABD doları) tutarındaki nakdi yardım, son depremlerden ve diğer afetlerden etkilenen ailelere dağıtıldı.

Dernek, nakdi yardımın yanı sıra yerinden edilmiş ve afetlerden etkilenen ailelere gıda yardımında da bulundu ve 1.850 çadır kurdu. Haberde eyalet genelinde ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla insani yardım sağlamaya yönelik çabaların sürdüğü belirtildi.

Afganistan'ın doğusunda Nangarhar'ın da aralarında bulunduğu bölgelerde insanlar yaşanan birçok doğal afetin yanı sıra ekonomik zorluklar, yerinden edilme ve önceki çatışmaların etkileriyle mücadele ediyor. Dernek de dahil olmak üzere insani yardım kuruluşları, özellikle son depremlerden etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için aktif olarak çalışıyor.

