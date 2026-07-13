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Afganistan'ın El Dokuması Halıları 37 Ülkeye İhraç Ediliyor

Afganistan'ın El Dokuması Halıları 37 Ülkeye İhraç Ediliyor
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Afganistan'da üretilen el dokuması halılar, dünya genelinde 37 ülkeye ihraç ediliyor. Sektör ayda 10 bin metrekare üretim yaparken 15 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor ve kadın istihdamında önemli rol oynuyor. Geçen yıl 18 milyon dolar değerinde halı ihraç edildi.

KABİL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'da üretilen el dokuması halılar, dünyada 37 ülkeye ihraç ediliyor. Uluslararası pazarlarda giderek daha bilinir hale gelen halı sektörünün ekonomik önemi de artıyor.

Afganistan'ın resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Afganistan Halı Birliği Başkanı Abdullah Rahman Kul, olağanüstü işçiliği, karmaşık geleneksel desenleri ve birinci sınıf doğal yün kullanımıyla tanınan Afgan halılarının, ülkenin en önemli ihraç ürünlerinden biri olarak küresel pazarlarda prestijli bir yer edindiğini söyledi.

Rahman Kul, an itibarıyla ayda 10.000 metrekare üretim gerçekleştiren sektörün, 15.000'den fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığını belirtti. Sektörde istihdam edilenlerin önemli bir bölümünü kadınların oluşturduğuna dikkat çeken yetkili, bu istihdamın, ülke genelinde geçim kaynakları açısından hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Rahman Kul, halıların büyük kısmının Türkiye, Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, ABD ve Kanada'ya ihraç edildiğini vurguladı.

Birliğin nisan ayında yaptığı açıklamaya göre, Afganistan geçen yıl 18 milyon ABD doları değerinde halı ve kilim ihraç etti.

Afganistan'ın önemli bir döviz gelir kaynağı olmaya devam eden el dokuması halı sektörü, ülkenin köklü kültürel ve zanaatsal mirasının bir simgesi olarak da öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
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