Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 16 gram sentetik uyuşturucu, 50 bin 520 lira ve hassas terazi ele geçirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 520 lira ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. ve V.A, tutuklandı.