Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 16 gram sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin 520 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. ve V.A, tutuklandı.