Adıyaman'da Süt Soğutma Tankı Dağıtımı Gerçekleşti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 16 üreticiye süt soğutma tankı dağıtıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Adıyaman ilinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında, Besni ilçesinde üreticilere 13 adet 250 litre kapasiteli, 3 adet de bin litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtıldı.

Dağıtım törenine katılan Kaymakam Çağlar Partal ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, desteğin üreticilere hayırlı olmasını diledi.???????