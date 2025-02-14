Adıyaman'da Spor Yetenek Taraması Başladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" başladı.

Kahta Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 2 bin 200 öğrenciye test ve ölçüm yapıldı.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, öğrencilerin eğitim ve kabiliyetlerine göre spor branşlarına yönlendirilmesini ve yetiştirilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Daha önceki senelerde yapılan taramalarda çok başarılı yeteneklerin çıktığını belirten Çiçek, "İlk aşamayı başarıyla tamamlayan çocuklar, kendilerine en uygun spor branşını belirlemek üzere ikinci aşamaya geçecek." diye konuştu.