TÜSİAD Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Erdoğan'dan "Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt

Adıyaman'da Spor Yetenek Taraması Başladı

Adıyaman'da Spor Yetenek Taraması Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında 2 bin 200 öğrenciye test ve ölçüm yapıldı. İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, başarılı yeteneklerin spora kazandırılması için sürecin devam ettiğini belirtti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" başladı.

Kahta Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 2 bin 200 öğrenciye test ve ölçüm yapıldı.

Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, öğrencilerin eğitim ve kabiliyetlerine göre spor branşlarına yönlendirilmesini ve yetiştirilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Daha önceki senelerde yapılan taramalarda çok başarılı yeteneklerin çıktığını belirten Çiçek, "İlk aşamayı başarıyla tamamlayan çocuklar, kendilerine en uygun spor branşını belirlemek üzere ikinci aşamaya geçecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
img

Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var
img

Rezidansta çamurlu sondaj suyu! Vatandaş isyanda
img

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.