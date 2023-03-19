Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kızını arama çalışmaları sürüyor

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki ekipler, selde kaybolan anne ile kızını arama kurtarma çalışmalarına, yağışa rağmen devam ediyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesindeki ekipler, selde kaybolan anne ile kızını arama kurtarma çalışmalarına, yağışa rağmen devam ediyor.

İlçe merkezinden geçen derenin sağanak sonrası taşması sonucu konteynerleri sele kapılarak kaybolan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışma yapılıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu çok sayıda ekip, ara vermeden yağış altında anne ile kızını arıyor.

Elazığ, Konya, Adıyaman ve Adana emniyet müdürlüklerinde görevli dalgıçlar, ilçe merkezinden geçen deredeki menfezlerde iş makinesi yardımıyla arama yapıyor.

DSİ ekipleri, selin getirdiği dere yatağındaki balçık ve atık yığınını temizliyor.

Tut ilçesinde 15 Mart'ta şiddetli sağanak sonrası yaşanan selde konteynerin sürüklenmesi sonucu Selma Sarıkaya ve kızı Emine Sarıkaya'nın cesetlerine ulaşılmış, kaybolan Fatma ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.