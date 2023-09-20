Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da Kayalık Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi ile Kemalpaşa Caddesi Kavşağında meydana geldi. Abdurrahman Aslan idaresindeki 42 EKN 77 plakalı otomobili ile Muhammed El Ali yönetimindeki 02 MA 0137 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel