Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Vurdu

Adıyaman'da Dolu Yağışı Tarım Alanlarını Vurdu
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Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili dolu yağışı, başta badem olmak üzere birçok ekili alana zarar verdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarına başladı.

Adıyaman'ın Kahta ve Samsat ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle başta badem olmak üzere, birçok ekili alan zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri doludan etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.

Öte yandan dolu, çok sayıda araç ve güneş panellerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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