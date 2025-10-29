Haberler

Adıyaman'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törende spor gösterileri, şiir okumaları ve öğrenci ödülleri dikkat çekti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gölbaşı ilçesinde stadyum bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Kadir Algın, tören alayını selamladı.

Etkinlik konuşmaların ardından okullar tarafından tören geçişi yapıldı. Cumhuriyet konulu günün anlamına uygun şiirler okunup, etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından spor gösterileri yapıldı.

Çelikhan ilçesinde de Çelikhan Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal marşı okuması ardından İlçe kaymakamı Özgür Pelvan ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin, öğrenci ve halkın bayramını kutladı.

Cumhuriyet bayramı dolayısıyla Şiir, Kompozisyon ve Resim dalında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Adıyaman merkezde eğitim veren bir anaokulunda ise minik öğrenciler gösteri düzenledi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğretmenler ve okul yönetiminin de katılım sağladığı programda, öğrenciler kırmızı-beyaz kıyafetleriyle bayramın anlam ve önemine uygun gösteriler sundu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler şiirler okudu, bayrak gösterileri yaptı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
