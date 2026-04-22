Adıyaman'da çiftçilere tarım ekipmanı desteği verildi

Adıyaman'da çiftçilere "Meyve üretim alanlarında mekanizasyon ve sağlıklı üretim koşullarının sağlanması projesi" kapsamında ekipman desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, üreticilere 310 makine, ekipman ve 118 bin 305 metrekare file üreticilere dağıtıldı.

Programda konuşan Vali Varol, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından üretimin devam etmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu destekler yalnızca bir ekipman değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın ve umudu büyütmenin en güçlü göstergesidir." dedi.