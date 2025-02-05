Adıyaman Çelikhan'da 38 Çiftçiye Ekipman Desteği Sağlandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen törende, 38 çiftçiye yüzde 70 hibeli tarımsal aletler verildi. Törene İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ve diğer yetkililer katıldı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, 38 çiftçiye ekipman desteği sağlandı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Konağı bahçesinde düzenlendiği törende, 38 çiftçiye yüzde 70 hibeli bazı tarımsal aletler verildi.
Törene, İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ile kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel