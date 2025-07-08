Adıyaman Belediye Başkanı Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltına Alındı

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İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu iki kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan Abdurrahman Tutdere ve 1 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Diğer şüpheli hakkında ise "imza atmak" yönünde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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