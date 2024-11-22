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Adilcevaz'da Doğal Gaz Kullanımı Başladı

Adilcevaz'da Doğal Gaz Kullanımı Başladı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğal gaz kullanımı başladı. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, doğal gazın ilk kez Meslek Yüksek Okulu'nda kullanılmasıyla ilgili incelemelerde bulundu ve doğal gazın sağladığı avantajlara vurgu yaptı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğal gaz kullanımına başlandı.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı ve Doğugaz A.Ş. Ahlat Şube Müdürü Seyit Ahmet Doğru, doğal gazın ilk kullanıldığı Meslek Yüksek Okulunda incelemelerde bulundu.

Akbaba, yaptığı açıklamada, zorlu bir çalışmanın ardından doğal gazı ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Akbaba, "Asıl programımızı 30 Kasım'da Adilcevaz Meydanı'nda meşale yakımı ve büyük bir organizasyonla yapacağız. 30 Kasım'a kadar her gün 200 daireye doğalgaz erişimini sağlayacağız. Bu yıl ilçemizin 65'ine doğalgazı vereceğiz. Doğalgaz sadece hava kirliliğinden kurtulmak demek değil, istihdam, fabrika, iş demektir. Bu bakımdan büyük önem arz ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
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