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Adilcevaz'da Cevizli Çikolata Üretimi Başladı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi çalışanları, yöresel cevizleri kullanarak çikolata üretimine başladı. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ürünün tanıtımını yaparak, cevizli çikolatanın hem yerel ekonomiye katkı sağlayacağını hem de çikolataseverlerle buluşacağını müjdeledi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi çalışanları, cevizli çikolata üretimine başladı.

Adilcevaz Aile Destek Merkezi aşçılık bölümü çalışanlarının yöresel ürünleri ekonomiye dönüştürme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Şef Ahmet Şanlı'dan destek alan çalışanlar, cevizli çikolata üretimine başladı.

Çalışmalara destek veren Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Adilcevaz cevizinin hak ettiği değeri görmesi gerektiğini söyledi.

Akbaba, "Cevizimizin kadayıf ile buluşmasından çikolata üretmiş bulunmaktayız. Daha önce birçok kez deneme yaptık. Bugün ilk tanıtımını yaptık. Çok beğendik. Yiyecek olanların da beğeneceğini ümit ediyoruz. En kısa sürede seri üretime geçerek ürünümüzü yurt içi ve yurt dışında çikolataseverlerle buluşturacağız." dedi.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
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