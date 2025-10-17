Haberler

Adilcevaz'da Ceviz Yetiştiriciliği Paneli Düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 'Ceviz Yetiştiriciliği ve İnovasyonu' konulu panelde, ceviz üretiminin artırılması, modern tarım tekniklerinin uygulanması ve sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi ele alındı. Yetkililer, ceviz ile ilgili bilimsel çalışmaların bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Ceviz Yetiştiriciliği ve İnovasyonu" konulu panel düzenlendi.

Adilcevaz Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda düzenlenen panelde konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, cevizle ilgili bilimsel çalışmaların bölgesel kalkınma açısından önemli olduğunu söyledi.

Cevizin bölgenin kültürel mirası ve ekonomik değeri olduğunu ifade eden Kireçci, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak bu değeri bilimsel verilerle destekleyip, üreticilerimizin daha verimli, kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bugün burada bilgi paylaşımının yanı sıra, üretici ve akademisyen iş birliğinin güzel bir örneğini görüyoruz."

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise "Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen bu panelde ilçemizin simgesi haline gelen dünyaca ünlü Adilcevaz cevizinin geleceğine yön verecek fikirler paylaşılacak. Ceviz üretiminde verimliliğin artırılması, modern tarım tekniklerinin uygulanması ve sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi konularının ele alınması büyük önem arz ediyor." dedi.

Adilcevaz İlçe Tarım Müdürü Candost Arıkbaş da "İlçemizde Kazankaya ve Adilcevaz ismiyle tescilli iki ceviz çeşidimiz bulunuyor. Bu çeşitleri çoğaltmak, yeni ceviz bahçeleri kurmak ve rekolteyi artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl ilçemizde yaklaşık 6 bin ton ceviz hasadı bekliyoruz. Bu üretimden 1,2 milyar lira civarında ekonomik gelirin elde edilmesini öngörüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Harun Nacar - Güncel
