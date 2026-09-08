Adidas genel açıklama yerine bölgesel hesabından özür paylaşımı yaptı

Alman spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri reklam yüzü yapmasının ardından gelen boykot çağrıları üzerine, genel bir açıklama yerine bölgesel hesabından paylaşımda bulunarak özür diledi.

Markanın İsrailli eski askeri reklam kampanyasında oynatmasının ardından dünya çapında yükselen tepkiler üzerine Adidas'ın bölgesel hesabından özür paylaşımı yapıldı.

Adidas Arabia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz." ifadeleri yer aldı.

Markanın "dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı" aktarılan paylaşımda, "Orta Doğu genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara yönelik uzun soluklu bir bağlılığımız bulunuyor. Bölge genelinde sporcular, takımlar ve spor topluluklarıyla birlikte çalışmanın yanı sıra ürün bağışları yoluyla ihtiyaç sahibi kişi ve toplulukları destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca şirketin benimsediği kapsayıcı değerleri eylemlerine yansıtmak için dinlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Adidas, Times of Israel'e özel açıklamasında da benzer ifadeleri kullanmıştı. Ancak bu açıklamanın, şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadığı görülmüştü.

Firma, Anadolu Ajansının (AA) konuya ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri, şirketin "tek ayakkabı hizmeti (single shoe service)" için reklam yüzü yapmıştı.

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusundan emekli Shalev Biton'u "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü olarak tercih etmesi markaya karşı tepkileri ve boykot çağrılarını artırmıştı.

Kaynak: AA