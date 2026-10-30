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Adidas Çin'de üçüncü çeyrekte yüzde 13 artışla 14 çeyreklik büyümeyi sürdürdü

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Adidas, Çin'de üçüncü çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1,138 milyar euroya ulaştığını ve satışlarının art arda 14 çeyrektir yükseldiğini bildirdi. Şirket, bu büyümeyi ürün inovasyonu ve yerel tasarımlara bağladı.

BERLİN, 30 Ekim (Xinhua) -- Alman spor giyim devi Adidas, Çin'deki üçüncü çeyrek gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artmasıyla ülkedeki satışlarının art arda 14 çeyrektir yükseldiğini bildirdi.

Şirket perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'deki gelirinin üçüncü çeyrekte 1,138 milyar euroya (1,27 milyar ABD doları) ulaştığını, ilk dokuz aydaki toplam gelirinin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 3,227 milyar euroya (3,6 milyar dolar) yükseldiğini belirtti.

Çin'in en önemli stratejik pazarlarından biri olduğuna dikkat çeken Adidas, kesintisiz büyümenin ürün inovasyonu ve yerel olarak geliştirilen tasarımlar sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Şirketin üçüncü çeyrekte küresel olarak elde ettiği gelirler geçen yılın aynı dönemine göre kur etkisinden arındırılmış bazda yüzde 7 artışla 7,25 milyar euroluk (8,1 milyar dolar) rekor seviyeye ulaşırken, faaliyet karı yüzde 37 artarak 1 milyar euro (1,12 milyar dolar) ile çeyrek dönem rekoru kırdı.

Veriler, üçüncü çeyrekte gelirlerin gerilediği tek pazarın yüzde 4'lük düşüşle Avrupa olduğunu gösterdi. Adidas, ertelenen toptan sevkiyatların ve yıl sonu alışveriş sezonu öncesinde satışların artmasının desteğiyle, dördüncü çeyrekte bölgedeki satışların yeniden büyümesini bekliyor.

Şirket, yılın tamamına ilişkin faaliyet karı beklentisini ise 2,3 milyar eurodan (2,6 milyar dolar) 2,5 milyar euroya (2,8 milyar dolar) yükseltti.

Kaynak: Xinhua
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