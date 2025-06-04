ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan Kurban Bayramı Mesajı

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç'tan Kurban Bayramı Mesajı
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Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal bağları güçlendirdiğini ve paylaşmanın önemini vurguladı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kıvanç, mesajında, bayramlarda toplumsal bağların güçlendiğini, birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirtti.

Bayramların, bireysel ve toplumsal sorumlulukları yeniden hatırlattığını kaydeden Kıvanç, "Bu manevi iklimde paylaşmanın huzurunu yaşamak, kardeşliğimizi pekiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bayramın, başta İslam alemi olmak ülkemize, hemşehrilerimize, iş dünyamıza ve milletimize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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