Adana'nın şalgam suyu için yapılan AB tescil başvurusu uygun bulundu

Adana'nın meşhur içeceği şalgam suyu, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili için yapılan başvuru sonucunda uygun bulundu. Adana Ticaret Odası, şalgamın tescili ile birlikte ihracatının artmasını umuyor.

Adana Ticaret Odası'nın 2024 yılında Adana şalgamı için yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı. Avrupa Patent Enstitüsü, başvuruyu uygun bularak Adana şalgamının tescil sürecini onayladı.

'ŞALGAM SUYUNU 32 ÜLKEYE İHRACAT EDİYORUZ

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, şalgam suyunun AB tescili için yaptıkları başvurunun 21 Kasım'da uygun bulunduğunun belirterek, 3 aylık askı sürecinin başladığını ifade etti. Bayram, "Adana olarak Avrupa Birliği'nde tescil başvurusu uygun bulunan ilk ürün, şalgam suyu. Bugün şalgam suyunu 32 ülkeye ihracat ediyoruz. İnşallah tescili aldıktan sonra bu sayı 50-60 ülkeye çıkacaktır. Adana'daki bir şalgam markası, Avrupalı bir fon şirketi tarafından satın alındı. Bu da ürünün Avrupa'da kabul gördüğünün kanıtıdır" dedi.

'YENİ FIRSATLARIN KAPISINI AÇAN BİR SÜREÇ'

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas ise "Başvurumuzun kabul edilmesi, şalgamın uluslararası ölçekte tanınması ve korunması açısından önemli bir adımdır. Bu başarı üreticilerimizin emeğini koruyacak, kentimizin gastronomi markasına değer katacaktır. AB tescili sadece koruma mekanizması değil, yeni fırsatların kapısını açan bir süreçtir. Tescil tamamlandığında şalgam suyumuz küresel pazarda daha görünür hale gelecek, üreticilerimizin rekabet gücü artacaktır" diye konuştu.

