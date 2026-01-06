Haberler

Adana Nova Basketbol Başkanı Çetin, silahlı saldırıda yaralandı

Adana Nova Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Çetin, kimliği belirsiz bir saldırganın silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Olay, Adnan Menderes Spor Salonu'nda meydana geldi. Çetin hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonu'nda meydana geldi. Adana Nova Basketbol Kulubü Başkanı Ömer Çetin, spor salonunda kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Çetin, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Çetin, tedaviye alındı. Çetin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete polis, soruşturmaya devam ediyor.

