Rasim Ozan Kütahyalı sağlık kontrolünden geçti: 'Bir yanlış anlaşılma var'
Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve 2 şüpheli, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahyalı, 'İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var' dedi.
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama' suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 3 kişi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahyalı araca bindirildiği sırada gazetecilere, "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz" dedi. Araca bindirilen Kütahyalı ile diğer 2 şüpheli, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.