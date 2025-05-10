Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

İŞKUR verileri paylaştı! İşte en çok personel aranan meslekler
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

Adana Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 55 Tutuklama

Adana Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 55 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli 20 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, suç örgütü 'Kayhanlar'ın 96 kişiyi 16 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Gözaltına alınan 87 şüpheliden 55'i tutuklandı.

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 87 şüpheliden 55'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Kayhanlar" adlı suç örgütünün araç satma ve yatırım vaadiyle 96 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığını belirledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Nevşehir, Burdur, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Elazığ, Muş, Şırnak ve Van'daki adreslere 6 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen H.K. (34) ile kardeşleri B.K. ve Y.K'nin de aralarında olduğu 87 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki 250 bin lira ve yaklaşık 4,5 milyon lira tutarındaki ziynet eşyasına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan H.K, B.K. ve Y.K. de dahil 55'i tutuklandı, 32'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların üzerine kayıtlı yaklaşık 600 milyon lira değerindeki 6 motosiklet, 12 araç, 16 arsa, 5 konut, 11 bahçe, 11 tarla ve 1 iş yerinin satışının önlenmesi amacıyla tedbir kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor

Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

Jesus'u şampiyon yapan yıldız Galatasaray'a geliyor
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.