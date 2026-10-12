Haberler

Adana Kozan'da DoğruSU Projesi kapsamında 25 çiftçiye sulama eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da DoğruSU Projesi kapsamında 25 çiftçiye sulama eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde DoğruSU Adana Projesi kapsamında 25 çiftçiye sulama eğitimi verildi. Eğitimle su kayıplarının azaltılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve üreticilerin sulama maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Eğitim çarşamba gününe kadar sürecek.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkin ve verimli sulama konusunda çiftçilere eğitim verildi.

Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi (TAYEM) ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, tarımsal üretimde su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanılması amacıyla yürütülen "DoğruSU Adana Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'ndaki eğitime, 25 çiftçi katıldı.

Projeyle su kayıplarının azaltılması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilerin sulama maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Öte yandan, eğitim çarşamba gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti

Kötü haberi verdi! Milyonlar isyan etti
İzleyenleri ikiye bölen görüntü

Tartışma yaratan görüntü
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi

17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe

Türk futbolunun en pahalı maçında beklenen oldu!
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü

Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü