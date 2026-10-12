Adana Kozan'da DoğruSU Projesi kapsamında 25 çiftçiye sulama eğitimi verildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde etkin ve verimli sulama konusunda çiftçilere eğitim verildi.

Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi (TAYEM) ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, tarımsal üretimde su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanılması amacıyla yürütülen "DoğruSU Adana Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'ndaki eğitime, 25 çiftçi katıldı.

Projeyle su kayıplarının azaltılması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilerin sulama maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Öte yandan, eğitim çarşamba gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA