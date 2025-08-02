Adana Demirspor Kalecisi Murat Uğur Eser'in Akrabası Dolandırıldı

KAYINBİRADERİ DOLANDIRMIŞ

Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in, dükkanında ölü bulunan babası kuyumcu Abdurrahman Eser'in (47), geçen ay toptan gıda ticaretinden kar vaadiyle mahallelinin para ve altınlarını alıp kaçan 30 yıllık mahalle bakkalı S.E.'nin dolandırdığı kişilerden biri olduğu öğrenildi. S.E. ile hem akraba hem de kayınbirader oldukları öğrenilen Eser'in milyonlarca lira dolandırıldığı, piyasaya olan borçları nedeniyle de bir süredir psikolojik olarak sıkıntılı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, çok sayıda kişinin suç duyurusunda bulunduğu S.E.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.